Юные ярославские шахматисты заняли призовые места на международном турнире

31 Июль 23:11 2019-07-31T23:11:16+03:00

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Ярославские ребята заняли призовые места на этапе детского Кубка России по шахматам, состоявшегося в рамках международного фестиваля «Ярослав Мудрый». В соревнованиях принимали участие шахматисты из 35 регионов России, а также из Ирландии и Белоруссии.

Отличились семеро ребят из Ярославской области. Трое заняли первые места в своих возрастных категориях. Это Анастасия Волкова-Медова, Глеб Щеглов и Дарья Царева .

– Шахматы – это удивительная игра, развивающая логику, гибкость мышления и аналитические способности ребенка. В нашем регионе в рамках соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ России и Международной шахматной федерацией реализуется социальный проект, предполагающий открытие семи шахматных клубов в отдаленных муниципальных образованиях, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. Ребята уже занимаются шахматами в школе на станции Волга Некоузского района, в деревне Семлово Даниловского района, в Пречистом Первомайского района и Карабихе Ярославского района. В ближайшее время подобные клубы откроют свои двери в Любимском, Пошехонском и Брейтовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU