Ярославские подростки хотят быть поварами, парикмахерами и автомеханиками

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-01T08:00:21+03:00

В ярославских колледжах и техникумах в этом году открыто 7600 бюджетных мест

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В колледжах и техникумах Ярославской области открыто более 7600 бюджетных мест. Об этом сообщили в правительстве региона. Сейчас как раз идет прием документов от абитуриентов.

– Около 50% выпускников школ предпочитают продолжить обучение в системе профессионального образования, - рассказал заместитель директора департамента образования Александр Гудков. - Оно является доступным, массовым и практико-ориентированным. Наша главная задача – подготовка компетентных, грамотных и востребованных специалистов-практиков.

Сейчас в Ярославской области колледжах и техникумах можно обучаться 55 профессиям квалифицированных рабочих и 84 профессиям специалистов среднего звена. Открываются и новые направления. Например, в Тутаевском политехническом колледже впервые за несколько лет возобновили набор в группу по специальности «портной». Такое решение принято после переговоров с местным швейным предприятием, которому нужны работники.

А самыми популярными среди абитуриентов являются профессии повара, кондитера, парикмахера, автомеханика. В топе специальностей также технология продукции общественного питания, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, экономика и бухгалтерский учет.

ИСТОЧНИК KP.RU