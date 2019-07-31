2019-07-31T21:53:03+03:00
Общество

В Ярославль привезли 10 тысяч устриц из Крыма

До подачи на стол в ресторанах морепродукты держат живыми в специальном бассейне
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Ярославцы могут есть крымские деликатесы.Ярославцы могут есть крымские деликатесы.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославль привезли 10 тысяч устриц и около 700 килограммов мидий из Крыма. Таков итог сотрудничества двух регионов в рамках соглашения, заключенного во время прошлогоднего визита делегации Ярославской области на южный полуостров.

– В черноморских яслях устрицы выращивают три года, мидии – два. Затем несколько месяцев их готовят к авиаперелету, после чего помещают в специальный контейнер и доставляют в Ярославль, – рассказал и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин.

Чтобы устрицы и мидии оставались живыми до подачи на стол, в Ярославле открыли целый цех их передержки. В нем находится бассейн, в котором воссозданы естественные условия обитания этих животных. В планах - создать подобное помещение еще и в Рыбинском районе. Попробовать деликатесы можно в ярославских ресторанах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле начали готовить площадку для строительства новой детской поликлиники
В Переславле-Залесском пройдет фестиваль сельди
Сын приехал за наследством в Ярославль и узнал, что умершая мать оставила ему долги в 1,5 миллиона рублей
Ярославна потеряла шикарный особняк из-за долгов по кредиту
Ярославские спасатели нашли тело 23-летней девушки в Прусовских карьерах
Ярославец забыл в рейсовом автобусе рюкзак, но его украл подросток
Из-за футбольного матча будет затруднен проезд в центре Ярославля
В Рыбинске на Дне города выступит китайский коллектив из города Чунцзо
МегаФон – лидер по интернет-скоростям в Ярославской области
Самый богатый депутат ярославской облдумы отказался от депутатской зарплаты
МегаФон предлагает скидки для новых абонентов
В жуткой аварии под Ярославлем погиб 16-летний парень
Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня
Оторвало колесо: в Ярославле перевернулась иномарка
«Целый месяц снились странные сны»: у модели из Ярославля украли 15 тысяч долларов
В Ярославской области из лагеря пропала 16-летняя девочка
В Ярославской области агрессивный собутыльник избил хозяина квартиры и украл телевизор
Пьяного ярославца, который украл оливковое масло, ждет уголовное наказание
В Ярославской области трудоустроили 74% безработных выпускников школ
Рыбинского наркоторговца, переносившего 123 грамма гашиша, задержали