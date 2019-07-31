В Ярославль привезли 10 тысяч устриц из Крыма

СЕГОДНЯ 21:53 2019-07-31T21:53:03+03:00

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В Ярославль привезли 10 тысяч устриц и около 700 килограммов мидий из Крыма. Таков итог сотрудничества двух регионов в рамках соглашения, заключенного во время прошлогоднего визита делегации Ярославской области на южный полуостров.

– В черноморских яслях устрицы выращивают три года, мидии – два. Затем несколько месяцев их готовят к авиаперелету, после чего помещают в специальный контейнер и доставляют в Ярославль, – рассказал и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин.

Чтобы устрицы и мидии оставались живыми до подачи на стол, в Ярославле открыли целый цех их передержки. В нем находится бассейн, в котором воссозданы естественные условия обитания этих животных. В планах - создать подобное помещение еще и в Рыбинском районе. Попробовать деликатесы можно в ярославских ресторанах.

ИСТОЧНИК KP.RU