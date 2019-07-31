2019-07-31T17:06:14+03:00
Общество

В Переславле-Залесском пройдет фестиваль сельди

Гости мероприятия смогут отведать рыбку в разных засолах и маринадах
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: welcome-pereslavl.comФОТО: welcome-pereslavl.com
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В Переславле-Залесском снова пройдет странный русский праздник – фестиваль сельди «Царский посол». Юбилейное мероприятие состоится в лучших голландских традициях.

Главной виновницей торжества станет переславская ряпушка. Именно ее в старину называли Царской селедкой. Эта рыба не случайно попала на геральдические символы города.

Участники фестиваля смогут попробовать продукт в разном маринаде, засоле и разделке, а на традиционном мастер-классе узнают, как съесть рыбку целиком.

Самое неожиданное блюдо для гостей – это мороженое из сельди. Также организаторы подготовили барабанное шоу, фейерверк из конфетти, дегустации и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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