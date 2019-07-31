В Переславле-Залесском пройдет фестиваль сельди
В Переславле-Залесском снова пройдет странный русский праздник – фестиваль сельди «Царский посол». Юбилейное мероприятие состоится в лучших голландских традициях.
Главной виновницей торжества станет переславская ряпушка. Именно ее в старину называли Царской селедкой. Эта рыба не случайно попала на геральдические символы города.
Участники фестиваля смогут попробовать продукт в разном маринаде, засоле и разделке, а на традиционном мастер-классе узнают, как съесть рыбку целиком.
Самое неожиданное блюдо для гостей – это мороженое из сельди. Также организаторы подготовили барабанное шоу, фейерверк из конфетти, дегустации и конкурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU