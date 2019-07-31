2019-07-31T14:28:09+03:00
Происшествия

Ярославец забыл в рейсовом автобусе рюкзак, но его украл подросток

Полиция нашла похитителя
Екатерина РЯБЦЕВА
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38-летний мужчина забыл свой рюкзак в рейсовом автобусе «Ярославль-Тутаев». Там у него было около 10 тысяч рублей.

Оказалось, вещь, оставленная без присмотра, вскоре нашла своего хозяина. Им оказался 18-летний парень. Он взял рюкзак себе.

Мужчина обратился в полицию, и вскоре безработного похитителя нашли. Он сам во всем признался, но деньги вернул лишь частично.

Если вы увидите, что происходит преступление, немедленно сообщите в полицию. Чем быстрее это случится, тем больше вероятность вернуть похищенные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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