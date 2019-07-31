Из-за футбольного матча будет затруднен проезд в центре Ярославля

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-31T13:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

3 августа в центре Ярославля ограничат движение и стоянку транспорта. Как сообщили в мэрии города, мера вводится в связи с необходимостью обеспечения безопасности во время проведения футбольного матча между ярославским «Шинником» и командой «Авангард» из Курска.

Ограничения на остановку и стоянку введут на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова с 15 часов до окончания игры, а ограничение движения – с 16 часов до окончания игры. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными,соблюдать правила дорожного движения и заранее продумать маршрут движения с учетом ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU