2019-07-31T13:55:02+03:00
Общество

Из-за футбольного матча будет затруднен проезд в центре Ярославля

3 августа введут ограничения стоянки и проезда на улице Володарского
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 августа в центре Ярославля ограничат движение и стоянку транспорта. Как сообщили в мэрии города, мера вводится в связи с необходимостью обеспечения безопасности во время проведения футбольного матча между ярославским «Шинником» и командой «Авангард» из Курска.

Ограничения на остановку и стоянку введут на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова с 15 часов до окончания игры, а ограничение движения – с 16 часов до окончания игры. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными,соблюдать правила дорожного движения и заранее продумать маршрут движения с учетом ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославна потеряла шикарный особняк из-за долгов по кредиту
Ярославские спасатели нашли тело 23-летней девушки в Прусовских карьерах
Ярославец забыл в рейсовом автобусе рюкзак, но его украл подросток
В Рыбинске на Дне города выступит китайский коллектив из города Чунцзо
МегаФон – лидер по интернет-скоростям в Ярославской области
Самый богатый депутат ярославской облдумы отказался от депутатской зарплаты
МегаФон предлагает скидки для новых абонентов
В жуткой аварии под Ярославлем погиб 16-летний парень
Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня
Оторвало колесо: в Ярославле перевернулась иномарка
«Целый месяц снились странные сны»: у модели из Ярославля украли 15 тысяч долларов
В Ярославской области из лагеря пропала 16-летняя девочка
В Ярославской области агрессивный собутыльник избил хозяина квартиры и украл телевизор
Пьяного ярославца, который украл оливковое масло, ждет уголовное наказание
В Ярославской области трудоустроили 74% безработных выпускников школ
Рыбинского наркоторговца, переносившего 123 грамма гашиша, задержали