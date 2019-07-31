2019-07-31T13:26:47+03:00
Общество

В Рыбинске на Дне города выступит китайский коллектив из города Чунцзо

Иностранцы исполнят для жителей Рыбинска три баллады в сопровождении игры на цисяньцинь
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
В концертную программу войдет несколько хореографических номеров, демонстрирующих искусство китайского классического танца.В концертную программу войдет несколько хореографических номеров, демонстрирующих искусство китайского классического танца.Фото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске 3 августа на праздновании дня города гостей мероприятия порадуют артисты китайского коллектива из города Чунцзо. Выступление артистов пройдет на сцене у дворца спорта «Полет».

- Кроме официальной делегации из Чунцзо приедут представители Центра этнического наследия и творчества. Для жителей и гостей праздника они подготовили небольшой концерт - три баллады в сопровождении игры на китайский семиструнном щипковом музыкальном инструменте, который называется цисяньцинь, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Кроме того, в концертную программу войдет несколько хореографических номеров, демонстрирующих искусство китайского классического танца. Начало выступления запланировано на 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославна потеряла шикарный особняк из-за долгов по кредиту
Ярославские спасатели нашли тело 23-летней девушки в Прусовских карьерах
Ярославец забыл в рейсовом автобусе рюкзак, но его украл подросток
Из-за футбольного матча будет затруднен проезд в центре Ярославля
МегаФон – лидер по интернет-скоростям в Ярославской области
Самый богатый депутат ярославской облдумы отказался от депутатской зарплаты
МегаФон предлагает скидки для новых абонентов
В жуткой аварии под Ярославлем погиб 16-летний парень
Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня
Оторвало колесо: в Ярославле перевернулась иномарка
«Целый месяц снились странные сны»: у модели из Ярославля украли 15 тысяч долларов
В Ярославской области из лагеря пропала 16-летняя девочка
В Ярославской области агрессивный собутыльник избил хозяина квартиры и украл телевизор
Пьяного ярославца, который украл оливковое масло, ждет уголовное наказание
В Ярославской области трудоустроили 74% безработных выпускников школ
Рыбинского наркоторговца, переносившего 123 грамма гашиша, задержали