В Рыбинске на Дне города выступит китайский коллектив из города Чунцзо
В Рыбинске 3 августа на праздновании дня города гостей мероприятия порадуют артисты китайского коллектива из города Чунцзо. Выступление артистов пройдет на сцене у дворца спорта «Полет».
- Кроме официальной делегации из Чунцзо приедут представители Центра этнического наследия и творчества. Для жителей и гостей праздника они подготовили небольшой концерт - три баллады в сопровождении игры на китайский семиструнном щипковом музыкальном инструменте, который называется цисяньцинь, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Кроме того, в концертную программу войдет несколько хореографических номеров, демонстрирующих искусство китайского классического танца. Начало выступления запланировано на 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU