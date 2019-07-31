В Рыбинске на Дне города выступит китайский коллектив из города Чунцзо

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-31T13:26:47+03:00

Иностранцы исполнят для жителей Рыбинска три баллады в сопровождении игры на цисяньцинь

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В Рыбинске 3 августа на праздновании дня города гостей мероприятия порадуют артисты китайского коллектива из города Чунцзо. Выступление артистов пройдет на сцене у дворца спорта «Полет».

- Кроме официальной делегации из Чунцзо приедут представители Центра этнического наследия и творчества. Для жителей и гостей праздника они подготовили небольшой концерт - три баллады в сопровождении игры на китайский семиструнном щипковом музыкальном инструменте, который называется цисяньцинь, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Кроме того, в концертную программу войдет несколько хореографических номеров, демонстрирующих искусство китайского классического танца. Начало выступления запланировано на 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU