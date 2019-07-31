2019-07-31T13:12:07+03:00
Экономика

МегаФон – лидер по интернет-скоростям в Ярославской области

Поделиться:
Фото: Мегафон.Фото: Мегафон.
Изменить размер текста:

Международное исследовательское агентство Ookla, разработчик приложения Speedtest, по итогам второго квартала 2019 года снова назвало МегаФон лидером по скоростям интернет-доступа.

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания в сети оператора в стране превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с.

В Ярославской области средние скорости доступа в сети МегаФона составили более 33 Мбит/с. В сети четвертого поколения этот показатель – более 44 Мбит/с, при этом 10 % замеров показали скорость порядка 90 Мбит/с.

В областном центре скорость МегаФона также делает оператора лидером. В Ярославле средняя скорость доступа, по данным Ookla, составила более 42 Мбит/с, в сети 4G – порядка 53 Мбит/с. 10 % замеров в сети «четвертого поколения» зафиксировали скорость на уровне 100 Мбит/с.

Лучший показатель хорошей физической формы спортсмена – стабильность его результатов. В этом отношении «МегаФон» демонстрирует настоящую чемпионскую форму. Наши скорости не только из года в год держатся на отличном уровне, но и признаются самыми высокими в регионе. При этом нужно учесть, что нагрузка на сеть постоянно увеличивается с ростом числа наших цифровых абонентов и генерируемого ими трафика. Тем приятнее новые результаты, полученные экспертами Ookla», – комментирует директор Ярославского отделения компании «МегаФон» Сергей Обичкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославна потеряла шикарный особняк из-за долгов по кредиту
Ярославские спасатели нашли тело 23-летней девушки в Прусовских карьерах
Ярославец забыл в рейсовом автобусе рюкзак, но его украл подросток
Из-за футбольного матча будет затруднен проезд в центре Ярославля
В Рыбинске на Дне города выступит китайский коллектив из города Чунцзо
Самый богатый депутат ярославской облдумы отказался от депутатской зарплаты
МегаФон предлагает скидки для новых абонентов
В жуткой аварии под Ярославлем погиб 16-летний парень
Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня
Оторвало колесо: в Ярославле перевернулась иномарка
«Целый месяц снились странные сны»: у модели из Ярославля украли 15 тысяч долларов
В Ярославской области из лагеря пропала 16-летняя девочка
В Ярославской области агрессивный собутыльник избил хозяина квартиры и украл телевизор
Пьяного ярославца, который украл оливковое масло, ждет уголовное наказание
В Ярославской области трудоустроили 74% безработных выпускников школ
Рыбинского наркоторговца, переносившего 123 грамма гашиша, задержали