МегаФон – лидер по интернет-скоростям в Ярославской области

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-31T13:12:07+03:00

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Международное исследовательское агентство Ookla, разработчик приложения Speedtest, по итогам второго квартала 2019 года снова назвало МегаФон лидером по скоростям интернет-доступа.

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания в сети оператора в стране превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с.

В Ярославской области средние скорости доступа в сети МегаФона составили более 33 Мбит/с. В сети четвертого поколения этот показатель – более 44 Мбит/с, при этом 10 % замеров показали скорость порядка 90 Мбит/с.

В областном центре скорость МегаФона также делает оператора лидером. В Ярославле средняя скорость доступа, по данным Ookla, составила более 42 Мбит/с, в сети 4G – порядка 53 Мбит/с. 10 % замеров в сети «четвертого поколения» зафиксировали скорость на уровне 100 Мбит/с.

Лучший показатель хорошей физической формы спортсмена – стабильность его результатов. В этом отношении «МегаФон» демонстрирует настоящую чемпионскую форму. Наши скорости не только из года в год держатся на отличном уровне, но и признаются самыми высокими в регионе. При этом нужно учесть, что нагрузка на сеть постоянно увеличивается с ростом числа наших цифровых абонентов и генерируемого ими трафика. Тем приятнее новые результаты, полученные экспертами Ookla», – комментирует директор Ярославского отделения компании «МегаФон» Сергей Обичкин.

ИСТОЧНИК KP.RU