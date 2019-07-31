Самый богатый депутат ярославской облдумы отказался от депутатской зарплаты

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-31T13:07:27+03:00

Михаил Никешин будет работать в парламенте на добровольной основе, без зарплаты. Фото: Ярославская областная дума

Михаил Никешин написал заявление об уходе с работы в парламенте на постоянной основе

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Депутат Ярославской областной Думы Михаил Никешин написал заявление о переходе с работы депутатом на постоянной основе на непостоянную, то есть без зарплаты.

- Решение принял в связи с тем, что хочу развивать свой бизнес, - сообщил он корреспонденту «КП-Ярославль».

Напомним, депутаты, которые работают на постоянной основе, не могут заниматься коммерческой деятельностью. При этом Никешин является основателем компании «Русский лес», которую, видимо, и планирует развивать. По итогам 2018 года он задекларировал самый большой доход из всех народных избранников регионального парламента (депутатом он стал в сентябре 2018 года после выборов в думу).

ИСТОЧНИК KP.RU