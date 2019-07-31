МегаФон предлагает скидки для новых абонентов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-31T12:51:10+03:00

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МегаФон в Ярославской области запустил линейку тарифов, предназначенную для новых абонентов и предусматривающую скидки при подключении. В линейку включены предложения, ориентированные на абонентов с разным профилем потребления.

Так, при покупке SIM-карты с тарифом «Включайся! Пиши» за 180 рублей новый абонент получит 300 минут на звонки на местные мобильные номера и безлимитный голосовой трафик внутри сети, 5 Гбайт интернет-трафика, безлимитный интернет на мессенджеры и 300 SMS.

За 200 рублей можно приобрести тарифы «Включайся! Слушай» и «Включайся! Говори». В первом из тарифов в абонентскую плату включены 15 Гбайт интернет-трафика и 300 минут вызовов, безлимитный интернет на мессенджеры и на музыку сервисов BOOM, Яндекс.Музыка, Звук, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record и др. радиостанции. Тариф «Включайся! Говори» предусматривает 600 минут и 5 Гбайт интернет-трафика.

В абонентскую плату 225 рублей на тарифе «Включайся! Общайся» включены 600 минут, 20 Гбайт, безлимитный интернет на мессенджеры и соцсети.

Также новые абоненты получают скидку 50% на тарифы «Включайся! Смотри» и «Включайся! Выбирай». «Включайся! Смотри» предлагает абонентам 1500 минут и безлимитный интернет за 475 рублей. «Включайся! Выбирай» - это тариф-конструктор, в рамках которого абоненты могут выбрать, какой пакет минут и интернет-трафика необходим.

Все тарифы новой линейки предусматривают получение кэшбэка за услуги связи – до 100%. Накопленную сумму можно потратить в течение года на киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка», а также оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона.

«Мы всегда рады новым абонентам и хотим сделать их переход в сеть МегаФона максимально комфортным. Для этого мы запустили специальную линейку с существенными скидками на абонентскую плату – до 50 %. И мы надеемся, что подключившиеся на новые тарифы абоненты смогут по достоинству оценить и качество связи нашей сети, и широкий спектр предоставляемых услуг», - прокомментировал Директор Ярославского отделения ПАО «МегаФон» Обичкин Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU