В жуткой аварии под Ярославлем погиб 16-летний парень

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-31T12:38:43+03:00

В соцсетях появилось видео столкновения Газели и экскаватора

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Во вторник, 30 июля, на трассе «Москва-Холмогоры» Газель врезалась в экскаватор JCB. Это случилось на 3 километре от Ярославля.

За рулем строительной техники находился 55-летний мужчина, а ГАЗ-3302 управлял 37-летний водитель. Также в Газели был 16-летний пассажир из Костромы.

Подросток получил травмы, был госпитализирован в больницу, где скончался.

На место ДТП выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и врачи скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.

Еще одна авария случилась на Промышленном шоссе. Водитель не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся.

Жуткая авария в Ярославле .Автор: Александр Хорхорин

ИСТОЧНИК KP.RU