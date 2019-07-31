2019-07-31T12:38:43+03:00
Происшествия

В жуткой аварии под Ярославлем погиб 16-летний парень

В соцсетях появилось видео столкновения Газели и экскаватора
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 июля, на трассе «Москва-Холмогоры» Газель врезалась в экскаватор JCB. Это случилось на 3 километре от Ярославля.

За рулем строительной техники находился 55-летний мужчина, а ГАЗ-3302 управлял 37-летний водитель. Также в Газели был 16-летний пассажир из Костромы.

Подросток получил травмы, был госпитализирован в больницу, где скончался.

На место ДТП выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и врачи скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.

Еще одна авария случилась на Промышленном шоссе. Водитель не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся.

Жуткая авария в Ярославле .Автор: Александр Хорхорин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославна потеряла шикарный особняк из-за долгов по кредиту
Ярославские спасатели нашли тело 23-летней девушки в Прусовских карьерах
Ярославец забыл в рейсовом автобусе рюкзак, но его украл подросток
Из-за футбольного матча будет затруднен проезд в центре Ярославля
В Рыбинске на Дне города выступит китайский коллектив из города Чунцзо
МегаФон – лидер по интернет-скоростям в Ярославской области
Самый богатый депутат ярославской облдумы отказался от депутатской зарплаты
МегаФон предлагает скидки для новых абонентов
Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня
Оторвало колесо: в Ярославле перевернулась иномарка
«Целый месяц снились странные сны»: у модели из Ярославля украли 15 тысяч долларов
В Ярославской области из лагеря пропала 16-летняя девочка
В Ярославской области агрессивный собутыльник избил хозяина квартиры и украл телевизор
Пьяного ярославца, который украл оливковое масло, ждет уголовное наказание
В Ярославской области трудоустроили 74% безработных выпускников школ
Рыбинского наркоторговца, переносившего 123 грамма гашиша, задержали