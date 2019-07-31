В жуткой аварии под Ярославлем погиб 16-летний парень
Во вторник, 30 июля, на трассе «Москва-Холмогоры» Газель врезалась в экскаватор JCB. Это случилось на 3 километре от Ярославля.
За рулем строительной техники находился 55-летний мужчина, а ГАЗ-3302 управлял 37-летний водитель. Также в Газели был 16-летний пассажир из Костромы.
Подросток получил травмы, был госпитализирован в больницу, где скончался.
На место ДТП выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и врачи скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.
Еще одна авария случилась на Промышленном шоссе. Водитель не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся.
Жуткая авария в Ярославле .Автор: Александр Хорхорин
ИСТОЧНИК KP.RU