Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня
Объединение Александринского и Волковского театров полностью снято с повестки дня. Об этом министр культуры России Владимир Мединский сообщил корреспонденту РИА Новости.
- Минкультуры не собирается тянуть кого-то «в светлое будущее» насильно, - заявил собеседник информационному агентству.
Напомним, 27 марта тем же Мединским было объявлено, что Волковский театр Ярославля и Александринский театр Петербурга ждет объединение. Против этого резко выступили многие ярославцы, в том числе и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В итоге премьер-министр России Дмитрий Медведев приостановил действие постановление документа.
ИСТОЧНИК KP.RU