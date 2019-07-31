2019-07-31T12:25:07+03:00
Политика

Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня

Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня.Объединение Александринского и Волковского театров полностью сняли с повестки дня.
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Объединение Александринского и Волковского театров полностью снято с повестки дня. Об этом министр культуры России Владимир Мединский сообщил корреспонденту РИА Новости.

- Минкультуры не собирается тянуть кого-то «в светлое будущее» насильно, - заявил собеседник информационному агентству.

Напомним, 27 марта тем же Мединским было объявлено, что Волковский театр Ярославля и Александринский театр Петербурга ждет объединение. Против этого резко выступили многие ярославцы, в том числе и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В итоге премьер-министр России Дмитрий Медведев приостановил действие постановление документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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