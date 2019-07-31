В Ярославской области из лагеря пропала 16-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-31T11:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области пропала 16-летняя Анастасия Чумакова. Девушка отдыхала в одном из оздоровительных лагерей Рыбинска. В какой-то момент 27 июля вожатые заметили, что она отсутствует. Основная версия – девушка просто сбежала. Но пока это не подтверждено. Сейчас Анастасия объявлена в розыск. Ее поисками занимаются правоохранители и волонтеры.

Объявления о пропаже Анастасии с указанием ее примет разместили в соцсетях. В них указано, что девушка выглядит чуть старше своих лет – примерно на 20 лет, плотного телосложения, с темными до плеч волосами и голубыми глазами. На правом предплечье татуировка в виде розы. В момент пропажи на девушке были темные брюки-капри, футболка защитного зеленого света, белые кроссовки.

Всех, кто видел Анастасию Чумакову после 27 июля просят сообщить в полицию по телефону 02, 102, 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЯрСпас»: 8-910-964-08-38.

Напомним, также в данный момент в Ярославской области идут поиски пропавшей на Прусовских карьерах 23-летней студентки Дарьи Головкиной и 16-летней Валерии Небогатовой.

ИСТОЧНИК KP.RU