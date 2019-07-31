2019-07-31T10:25:07+03:00
Общество

Пьяного ярославца, который украл оливковое масло, ждет уголовное наказание

Мужчина оттолкнул продавца и убежал
Полина ЗАЙЦЕВА
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Дело в том, что у мужчины дома закончилось оливковое масло.Дело в том, что у мужчины дома закончилось оливковое масло.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Заволжском районе Ярославля осудят 28-летнего местного жителя, который украл из магазина оливковое масло. Установлено, что в мае 2019 пьяный преступник зашел в местный продуктовый магазин.

- Поскольку у него дома закончилось оливковое масло, предметом преступного посягательства был выбран именно этот товар, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Когда продавец магазина попыталась остановить воришку, тот оттолкнул женщину и убежал. Позже, когда мужчина вернулся к магазину чтобы встретиться с приятелем, полицейские задержали его. Теперь мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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