Пьяного ярославца, который украл оливковое масло, ждет уголовное наказание
В Заволжском районе Ярославля осудят 28-летнего местного жителя, который украл из магазина оливковое масло. Установлено, что в мае 2019 пьяный преступник зашел в местный продуктовый магазин.
- Поскольку у него дома закончилось оливковое масло, предметом преступного посягательства был выбран именно этот товар, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Когда продавец магазина попыталась остановить воришку, тот оттолкнул женщину и убежал. Позже, когда мужчина вернулся к магазину чтобы встретиться с приятелем, полицейские задержали его. Теперь мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU