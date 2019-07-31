В Ярославской области трудоустроили 74% безработных выпускников школ

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-31T09:29:29+03:00

Большинство из молодых людей, вставших на учет в службу занятости, являются жителями Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области

С начала 2019 года в городе числилось 37 выпускников, официально признанных безработными

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С начала 2019 года служба занятости Яролавской области трудоустроила 74% выпускников общеобразовательных учреждений, которые официально были признаны безработными.

– Количество выпускников школ, обращающихся в органы службы занятости области, относительно невелико. Ежегодно эта цифра не превышает 100 человек, – сообщила директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – В этом году безработными признали 37 выпускников.

Большинство из молодых людей, вставших на учет в службу занятости, являются жителями Ярославля, таких насчитывается 6 человек. В Рыбинске работу ищут 4 человека, а в Ростове и Угличе по двое выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU