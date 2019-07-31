Рыбинского наркоторговца, переносившего 123 грамма гашиша, задержали

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-31T08:01:13+03:00

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности

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В Рыбинске сотрудники полиции завели уголовное дело на мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Совместно с сотрудниками Росгвардии полицейские задержали 29-летнего местного жителя.

- В ходе досмотра был обнаружен и изъят полимерный сверток с веществом бурового цвета, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является гашишем весом около 123 граммов.

Злоумышленник уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU