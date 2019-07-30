В Рыбинске осудили работницу банка, которая занималась обналом

СЕГОДНЯ 21:33 2019-07-30T21:33:12+03:00

Сумма ущерба, который нанесла мошенница, составила более 64 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске осудили 30-летнюю местную жительницу, которая занималась обналом. Установлено, что женщина работала в банке и периодически занималась хищениями денег с чужих счетов.

- Преступница обналичивала денежные средства с расчетных счетов, предоставляя клиентам банка поддельные кассовые ордера. Своими действиями она причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 64 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, в отношении женщины выявлен факт присвоения денежных средств, принадлежащих банку, на сумму 21800 рублей.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил преступнице четыре года условного наказания с испытательным сроком в четыре года. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU