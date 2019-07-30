2019-07-30T20:33:54+03:00
Общество

В ярославской больнице имени Соловьева появился новый ультразвуковой аппарат

Новая техника оснащена лучшими технологиями
Полина ЗАЙЦЕВА
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Аппарат оснащен жидкокристаллическим экраном.Аппарат оснащен жидкокристаллическим экраном.Фото: Правительство Ярославской области
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В ярославскую больницу имени Соловьева привезли современный ультразвуковой аппарат. Уточняется, что прибор оснащен всеми возможными датчиками для исследований брюшной полости, мочеполовой, сердечно-сосудистой, а также скелетно-мышечной систем.Кроме того, с помощью аппарата можно проверить щитовидную и молочные железы.

- Технические характеристики датчиков и жидкокристаллического экрана нового ультразвукового аппарата обеспечивают высокое качество изображения с максимальным разрешением, что позволяет увеличить достоверность обследования и сократить время его проведения, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Это особенно важно для экстренных пациентов, которых больница имени Соловьева принимает со всей Ярославской области.

Современное оборудование позволит врачам выявлять все терапевтические патологии, даже на ранней стадии. Дело в том, что за счет идеального качества транслируемого изображения медики смогут оценить не орган, но и состояние его сосудов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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