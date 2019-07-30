Штрафы за нарушения на воде увеличились в разы: за что можно лишиться крупной суммы

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-30T17:09:31+03:00

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В МЧС Ярославской области сообщили о том, что в федеральный кодекс об административных нарушениях внесены изменения, увеличивающие штрафы за нарушения, допущенные на воде.

Так, за превышение допустимой скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренную остановку или стоянку в запрещенных местах, нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков водителей маломерных судов (тех, длина которых не превышает двадцать метров, а общее количество людей – не более двенадцати) штраф увеличен с 300-500 рублей до 500-1000 рублей. Также водителю грозит лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев. В Ярославской области максимальная скорость маломерных судов на акваториях, в границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз для стоянок установлена на отметке - 20 км. в час, а вблизи пляжей и мест купания –до 10 км. в час.

За управление судном, не прошедшим технического осмотра, без номеров, незаконно переоборудованным, штраф повышается с 500-1000 рублей до 5-10 тысяч. А с водителей, не имеющих прав управления судном, будут брать не 1000-2000 рублей, как раньше, а 10-15 тысяч рублей. Штраф в 15-20 тысяч придется заплатить за управление незарегистрированным или неисправным судном (раньше наказание равнялось 2000-3000 рублей).

При этом в МЧС напомнили, что государственной регистрации не подлежат шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не превышает 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU