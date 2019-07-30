Бутылка водки и две лапши: ярославну осудят за кражу в магазине
Женщину задержали сотрудники охраны
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В середине июня 2019 года 40-летняя местная жительница зашла в продуктовый магазин Дзержинского района. Там она взяла с полки бутылку водки и две пачки лапши быстрого приготовления. Все вышло на небольшую сумму – 165 тысяч рублей.
Продукты и горячительное она спрятала в сумку, прошла мимо классы и спокойно вышла из магазина. Позже воровку задержали сотрудники охраны.
Было возбуждено уголовное дело. Ранее ярославна привлекалась к административному наказанию за мелкое хищение.
Прокуратура Дзержинского района поддержала обвинение и направила дело в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU