2019-07-30T14:51:03+03:00
Происшествия

Бутылка водки и две лапши: ярославну осудят за кражу в магазине

Женщину задержали сотрудники охраны
Екатерина РЯБЦЕВА
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В середине июня 2019 года 40-летняя местная жительница зашла в продуктовый магазин Дзержинского района. Там она взяла с полки бутылку водки и две пачки лапши быстрого приготовления. Все вышло на небольшую сумму – 165 тысяч рублей.

Продукты и горячительное она спрятала в сумку, прошла мимо классы и спокойно вышла из магазина. Позже воровку задержали сотрудники охраны.

Было возбуждено уголовное дело. Ранее ярославна привлекалась к административному наказанию за мелкое хищение.

Прокуратура Дзержинского района поддержала обвинение и направила дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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