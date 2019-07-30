2019-07-30T13:08:31+03:00
Общество

На ярославском предприятии доили коров в грязных помещениях с плесенью

Также на накладных не указывались дата, время и температура
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: РоссельхознадзорФОТО: Россельхознадзор
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В июле 2019 года сотрудники ярославского Россельхознадзора побывали на одном из местных предприятий в Ростовском районе. Там содержится крупный рогатый скот, а также производится молоко.

В результате проверки были выявлены грубые нарушения. Например, в помещении молочно-моечного блока на верхних частях стен и на потолке есть плесень. Стены не являются водонипроницаемыми и не моются, а также не проводится их своевременная побелка. На полу нет плитки, зато много неровностей и выбоин, которые собирают воду. Это мешает качественной дезинфекции.

– Кроме того, выявлены нарушения в оформлении товарно-транспортных накладных, в которых не указывается дата, время и температура сырого молока при его отгрузке и приеме, а также нет адреса приема сырого молока, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

В отношении должностного лица возбудили административное дело. Теперь нарушения нужно устранить как можно скорее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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