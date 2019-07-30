В Рыбинске откроется современный скейт-парк

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-30T12:29:11+03:00

Это будет вторая скейт-площадка в городе Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске на территории стадиона «Сатурн» скоро появится скейт-парк. Рыбинская молодежь сможет испытать новое сооружение уже в сентябре этого года.

Документы об установке находятся на стадии подписания договора, а оборудование уже изготавливается. Через месяц его доставят на место и начнут монтаж. Площадка размером 18Х38 выполнена из современных материалов, верхний слой – из специального пластика.

Производитель дает гарантию на 10 лет.

В Рыбинске этот скейт-парк станет вторым объектом. Первая площадка появилась в 2008 году в Волжском парке. Сейчас там идут ремонтные работы.

– В планах есть обучение тренеров по скейтбордингу. Если будут желающие, в дальнейшем можно развивать это спортивное направление, – поделился директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

ИСТОЧНИК KP.RU