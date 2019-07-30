«Ростелеком» запустил новый центр обработки данных

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-30T11:48:28+03:00

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Как сообщает пресс-служба компании, новый центр «Удомля» расположен вблизи Калининской АЭС в Тверской области. Строительство дата-центра на площадке Калининской АЭС это совместный проект с концерном «Росэнергоатом», который построил и передал в аренду здание сроком на 30 лет. Во введенном в эксплуатацию дата-центре уже началось размещение клиентского оборудования. Центр «Удомля» — самый масштабный проект в стратегии создания национальной геораспределенной сети дата-центров.

ИСТОЧНИК KP.RU