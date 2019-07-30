2019-07-30T10:14:34+03:00
Происшествия

Ярославский хакер взламывал базы данных предприятий по всей России

За восстановление данных он просил вознаграждения
Екатерина РЯБЦЕВА
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Это преступление программист совершил, находясь на испытательном сроке за аналогичные действияЭто преступление программист совершил, находясь на испытательном сроке за аналогичные действияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В течение 2014 и 2015 годов ярославец с помощью удаленного доступа и специальных программ подбирал пароли и логины к компьютерам организаций, которые находятся в Кемеровской, Тюменской и Курганской областях, в Республике Мордовия и Ставропольском крае. Молодой человек внедрял в системы вредоносный вирус «Троян» и блокировал доступ к базам. После чего предприимчивый гений просил денег за расшифровку данных. Суммы были небольшие: от 3 до 6 тысяч рублей.

Это преступление он совершил, находясь на испытательном сроке за аналогичные действия.

В отношении 26-летнего ярославца возбудили очередное уголовное дело.

– Он обвиняется в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 273 УК РФ «Использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенных из корыстной заинтересованности», – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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