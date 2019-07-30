В Рыбинск приедет ретропоезд

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-30T09:54:50+03:00

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На День города в Рыбинске снова появится ретропоезд. Горожане и туристы смогут посетить историческую экскурсию, которая проходит уже второй год.

В том году мероприятие было приурочено 120-летию железнодорожного сообщения между Ярославлем и Рыбинском. Во время следования поезда пассажиров развлекали купцы и купчихи, а на перроне развернулась сцена из «Анны Карениной», которую исполнили актеры Рыбинского драматического театра.

В этот раз встречать гостей будет купец и владелец пивоваренного завода Иван Дурдин. Все желающие смогут посетить «Рыбинскую ярманку» на Красной площади, побывать на гастрономическом фестивале «Театр вкуса» и фестивале-реконструкции жизни бурлаков «Эй, ухнем…»

ИСТОЧНИК KP.RU