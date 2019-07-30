Житель Ярославской области украл гараж, чтобы купить себе еды

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-30T09:18:17+03:00

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Местный 57-летний житель Данилова обратился в полицию. Мужчина рассказал, что когда-то у него сгорел гараж, а недавно части этого непригодного сооружения кто-то украл. Ущерб составил больше 6 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов отыскали злоумышленника. Им оказался 30-летний мужчина. Он сам признался, что сдал украденное в пункт приема металла, а на вырученные деньги купил себе еду.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, – сообщили в ведомстве.

Грабителю может грозить до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU