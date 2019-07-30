2019-07-30T08:03:53+03:00
Общество

Житель Ярославля нашел минометную мину и обратился за помощью к саперам

Специалисты вывезли снаряд на полигон, чтобы взорвать
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: РосгвардияФОТО: Росгвардия
Изменить размер текста:

Житель Вакарево обратился к полицейским. Он рассказал, что когда работал в лесной полосе, нашел предмет, очень похожий на боеприпас.

На это место моментально приехали сотрудники инженерно-технической группы Управления Росгвардии по Ярославской области. Они обследовали предмет и установили, что это действующая 82-мм минометная мина. Она могла быть опасна для окружающих и взорваться в любой момент.

Саперы Росгвардии положили снаряд в предназначенный для этого контейнер, увезли на полигон и уничтожили его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославль пришли осенние ветры и 3 градуса тепла
В Ярославской области иностранец зашел в гости к женщине и украл у нее технику, драгоценности и деньги
Когда долг в полмиллиона: ярославские приставы пришли в кафе и арестовали столы, светильники и кофе-машины
Аграрии Ярославской области обсудили возможности выращивания пивоваренного ячменя в зоне Нечерноземья
Ярославец через прокуратуру добился перерасчета за тепло в 133 тысячи рублей
В Ярославле спасатели помогли супругам, оказавшимся посреди реки на сломавшейся лодке
В Ярославле столб упал на детский садик: спасатели устранили последствия сильного ветра
В соцсетях появились кадры горящего ярославского детского сада
Власти Рыбинска хотят закрыть местный парк аттракционов
Роскомнадзор выявил лидера по темпам строительства сети
Ярославские школьники будут оплачивать питание по карте
Пропала месяц назад: в Ярославской области ищут 16-летнюю девушку
«Ростелеком» в Ярославской области завершил второй этап проекта устранения цифрового неравенства
В Ярославле на улице нашли не доставленные жителям письма и квитанции: что сказали на почте
Увидел машину, сел в нее и повез на разборку: в Ярославле осудили брагинского угонщика
Ярославец ищет поджигателя, уничтожившего его машину
Полиция и водолазы продолжают поиски пропавшей в Ярославле 23-летней девушки
В Ярославской области задержали парня с 123 граммами гашиша
Агрессивный пьяный ярославец помял кузов и разбил стекла случайной машины
Не слипнется? Ярославна зашла в магазин и украла 46 плиток шоколада
Рыбинцы в рамках чемпионата по спортивному сбору мусора собрали полторы тонны отходов
Жителя Ярославской области осудят за покупку и продажу краденного телефона
В Ярославской области машина съехала в кювет и врезалась в дерево
В Ярославской области теперь есть музей колокольного искусства