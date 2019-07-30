Житель Ярославля нашел минометную мину и обратился за помощью к саперам

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-30T08:03:53+03:00

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Житель Вакарево обратился к полицейским. Он рассказал, что когда работал в лесной полосе, нашел предмет, очень похожий на боеприпас.

На это место моментально приехали сотрудники инженерно-технической группы Управления Росгвардии по Ярославской области. Они обследовали предмет и установили, что это действующая 82-мм минометная мина. Она могла быть опасна для окружающих и взорваться в любой момент.

Саперы Росгвардии положили снаряд в предназначенный для этого контейнер, увезли на полигон и уничтожили его.

ИСТОЧНИК KP.RU