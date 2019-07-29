В Ярославль пришли осенние ветры и 3 градуса тепла

СЕГОДНЯ 20:12 2019-07-29T20:12:03+03:00

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Во вторник, 30 июля, в Ярославской области будет облачная с прояснениями погода. Местами пойдет кратковременный дождь и подует северо-западный ветер – 7-12 метров в секунду. Ночью ртуть в термометре опустится до 3-8 градусов. Днем потеплеет, но не на много: до 10 градусов. Метеорологическая видимость останется хорошая: 7000-9000 метров.

Выходя из дома, не забывайте зонт и перчатки: ранним июльским утром руки замерзают также, как поздней осенью. Кстати, шапка и легкий газовый шарфик тоже не помешают.

ИСТОЧНИК KP.RU