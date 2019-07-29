В Ярославской области иностранец зашел в гости к женщине и украл у нее технику, драгоценности и деньги
Она обратилась в полицию
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44-летняя жительница рыбинского микрорайона Мариевка ехала на машине с малознакомым мужчиной. 37-летний гражданин одной из стран СНГ воспользовался приглашением и зашел в гости к женщине, которую подвозил. Когда хозяйка квартиры потеряла бдительность, мошенник взял ноутбук, мобильный телефон, драгоценности и кошелек с деньгами. После этого иностранец скрылся.
Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что ущерб от кражи составил почти 80 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, а вещи частично изъяли.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU