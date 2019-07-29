Когда долг в полмиллиона: ярославские приставы пришли в кафе и арестовали столы, светильники и кофе-машины

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-29T19:20:22+03:00

Если должник не предпримет меры, то все будет реализовано в счет задолженности

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Одно ярославское кафе задолжало местному бюджету более полумиллиона рублей. Приставы-исполнители пришли в заведение и арестовали холодильники, витрины, столы, систему для разлива пива, телевизоры, светильники и кофе-машины. Чтобы оценить все имущество общепита, пришлось воспользоваться услугами специалиста-оценщика.

Все арестованное имущество представители власти оставили на хранение руководству организации, но предупредили, что в случае чего наступит уголовная ответственность.

Если должник не погасит свою задолженность, то витрины и кофе-машины будут реализованы в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU