Когда долг в полмиллиона: ярославские приставы пришли в кафе и арестовали столы, светильники и кофе-машины
Если должник не предпримет меры, то все будет реализовано в счет задолженности
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Одно ярославское кафе задолжало местному бюджету более полумиллиона рублей. Приставы-исполнители пришли в заведение и арестовали холодильники, витрины, столы, систему для разлива пива, телевизоры, светильники и кофе-машины. Чтобы оценить все имущество общепита, пришлось воспользоваться услугами специалиста-оценщика.
Все арестованное имущество представители власти оставили на хранение руководству организации, но предупредили, что в случае чего наступит уголовная ответственность.
Если должник не погасит свою задолженность, то витрины и кофе-машины будут реализованы в счет долга.
ИСТОЧНИК KP.RU