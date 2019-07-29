2019-07-29T18:59:21+03:00
Общество

Аграрии Ярославской области обсудили возможности выращивания пивоваренного ячменя в зоне Нечерноземья

В регионе состоялся семинар по работе с перспективной культурой
Мария СОКОЛОВА
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Идет экскурсия по делянкам на семинаре по выращиванию пивоваренного ячменя. Фото Олег ИВАНОВИдет экскурсия по делянкам на семинаре по выращиванию пивоваренного ячменя. Фото Олег ИВАНОВ
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Десятки сельхозпроизводителей из Ярославской области и смежных регионов приехали на экспериментальные поля Госсорткомиссии, чтобы обсудить успешные практики в выращивании пивоваренного ячменя и познакомиться с новыми сортами от Carlsberg Group. Ежегодно в д.Жарки Тутаевского района Ярославской области проводится агросеминар, куда приглашают сельхозпроизводителей. Здесь тестируют сорта пивоваренного ячменя в условиях зоны Нечерноземья России. Показавшие лучшие результаты сорта рекомендуются для выращивания сельхозпроизводителями.

- На территории Ярославской области этот агропроект - хороший пример кластерного подхода: пивоваренный ячмень проходит весь цикл выращивания, хранения и обработки. Необходимая инфраструктура расположена достаточно компактно на территории Ярославля, что снижает логистические издержки. Данный подход выгоден всем – бизнес получает качественное отечественное сырье по приемлемой для себя цене, ярославские сельхозпроизводители будут обеспечены заказами. Несомненно, подобное сотрудничество способствует развитию отрасли сельского хозяйства в регионе, - отметил заместитель председателя регионального правительства Валерий Холодов.

В начале мероприятия гости отправились на экскурсию по экспериментальным сортовым делянкам, где все желающие смогли лично познакомиться с современными технологиями выращивания пивоваренного ячменя.

На семинаре были представлены результаты тестирования различных сортов пивоваренного ячменя в 2018 году. Результаты экспериментов доказывают – климат, качество почв и температурный режим Ярославской и соседних областей позволяют выращивать пивоваренный ячмень высокого качества.

В 2018 году в Ярославской области стартовало сотрудничество пивоваренной компании с сельскохозяйственным предприятием «Курдумовское». Со 100 га земель, засеянных пивоваренным ячменем сорта «Чилл», было собрано более 200 тонн урожая. В 2019 году сельхозпроизводитель засеял пивоваренным ячменем уже 200 га.

Cпециалисты Carlsberg Eastern Europe оказывают всестороннюю помощь аграриям на всех этапах выращивания культуры – от посадки семян до сбора урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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