2019-07-29T18:04:58+03:00
Общество

Ярославец через прокуратуру добился перерасчета за тепло в 133 тысячи рублей

Правоохранители доказали, что деньги жильцу начисляли незаконно
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Перерасчет в 133 тысячи рублей сделал ярославцу «Управдом Красноперекопского района». Это деньги, которые управляющая организация незаконно начисляла жильцам одного из домов по улице Нагорной за отопление. Добиться правды люди смогли только после вмешательства прокуратуры.

- В 2007 году собственниками данной квартиры было проведено переустройство в жилом помещении в установленном законом порядке, в результате чего отопление квартиры производится от газовых котлов. С указанного времени лица, проживающие в квартире, тепловую энергию не потребляют, - рассказали правоохранители.

Просьбы людей не начислять им плату за тепло и сделать перерасчет оставались без ответа. Более того, в 2016 году управляющей компанией по договору уступки прав требования задолженность в отношении заявителей была передана в «ТГК-2», которое, в свою очередь, передало данные в «Агентство Р.О.С.долгъ». Коллекторы постоянно звонили жильцам и посылали смс с требованием уплатить деньги.

- По выявленным нарушениям в части возложения на собственника необоснованные расходы по оплате коммунальных услуг, не поставляемых в жилое помещение, прокурором Ярославля в адрес директора ОАО «Управдом Красноперекопского района» внесено представление, по результатам рассмотрения которого заявителям произведен перерасчет платы за поставленные коммунальные ресурсы, - сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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