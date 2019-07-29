В Ярославле спасатели помогли супругам, оказавшимся посреди реки на сломавшейся лодке

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-29T16:45:04+03:00

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В Ярославле спасатели пришли на помощь супружеской паре, которая попала в беду на воде. В субботу, 27 июля, пара поехала покататься по Волге на собственной моторной лодке. Только на середине путешествия произошла поломка - мотор заглох и плавсредство остановилось. Мужчине и женщине пришлось грести веслами. В тот момент, когда они ушли с Волги на Которосль, их заметили сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля.

- Спасатели, увидев изрядно выбившихся из сил ярославцев, отбуксировали их лодку вместе с ними к ближайшей стоянке судов, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ .

Напомним, также ярославским спасателям 27 июля пришлось устранять последствия сильного ветра – убирать упавшие деревья и фонарные столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU