2019-07-29T16:25:58+03:00
Происшествия

В соцсетях появились кадры горящего ярославского детского сада

В МЧС предположили, что загорелся утеплитель
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!"ФОТО: "ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!"
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В микрорайоне «Яблоневый посад» загорелся строящийся детский сад. Кадры пожара и задымления появились в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте. Ярославцы не на шутку испугались, однако официальные источники опровергли серьезность возгорания.

– Произошло возгорание стройматериалов, предположительно утеплителя, – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ярославской области. – Его удалось ликвидировать до того, как приехали пожарные.

Пользователи соцсетей не упустили случай поругать строителей.

– Работают с утеплителем легко воспламеняющимся и постоянно курят, – написал Алексей.

Кстати, этот детский сад уже горел в мае 2019 года. Тогда огонь быстро ликвидировали, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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