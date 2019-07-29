В соцсетях появились кадры горящего ярославского детского сада
В микрорайоне «Яблоневый посад» загорелся строящийся детский сад. Кадры пожара и задымления появились в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте. Ярославцы не на шутку испугались, однако официальные источники опровергли серьезность возгорания.
– Произошло возгорание стройматериалов, предположительно утеплителя, – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ярославской области. – Его удалось ликвидировать до того, как приехали пожарные.
Пользователи соцсетей не упустили случай поругать строителей.
– Работают с утеплителем легко воспламеняющимся и постоянно курят, – написал Алексей.
Кстати, этот детский сад уже горел в мае 2019 года. Тогда огонь быстро ликвидировали, обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU