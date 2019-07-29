СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-29T15:43:11+03:00

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Власти Рыбинска хотят закрыть местный парк аттракционов, который располагается на пересечении улиц Герцена и Радищева. Департамент имущественных и земельных отношений администрации города требует через суд от организатора парка – компании «Городской сквер» освободить занимаемую территорию. По данным властей, компания не выполнила условия договора аренды земли, который был заключен в январе 2016 года на 10 лет.

- По условиям соглашения, до 1 января 2017 года компания за счет своих средств должна была разработать и согласовать проект благоустройства арендуемой территории, которая имеет статус природоохранной. До настоящего времени проект не разработан. К тому же у компании имелась задолженность и по арендной плате, - сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

В списке нареканий к парку у городских властей также то, что сами аттракционы давно не менялись. Кроме того, парк работал только летом, хотя его функционирование должно быть круглогодичным. Предполагалось, что зимой здесь будут каток и горки.

Первое заседание суда состоится 20 августа. Каким бы ни было решение суда, парк доработает летний сезон до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU