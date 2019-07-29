2019-07-29T15:24:34+03:00
Общество

Роскомнадзор выявил лидера по темпам строительства сети

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Фото предоставлено пресс-службой компании.Фото предоставлено пресс-службой компании.
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Tele2 снова опередила конкурентов по общим темпам строительства сети и РЭС стандарта LTE, сообщает пресс-служба компании. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 15%, а РЭС четвертого поколения – на 29%. С начала года Tele2 занимает первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций оператора выросло на 15% до 170 958 Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента –число его РЭС увеличилось на 8%. По общему количеству базовых станций и РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в отрасли.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По данным Роскомнадзора, с января Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта почти на треть – 29%(до 66 887), в то время как обладатель второго места показал прирост на 22%. В то же время по общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, – разрыв сократился до 1664 РЭС.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета (+24% год к году по итогам I квартала 2019 года). Кроме того, весной 2019 года Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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