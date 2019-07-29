Пропала месяц назад: в Ярославской области ищут 16-летнюю девушку
Она была одета в брюки и белую блузку
ФОТО: "Лиза Алерт"
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В Ростове пропала 16-летняя девушка. Ее местонахождение неизвестно почти месяц – с 26 июня.
Валерия Алексеевна Небогатова небольшого роста – 157 сантиметров. Она худощавого телосложения, имеет каштановые волосы и серые глаза. Была одета в белую блузку с длинным рукавом, серые брюки в клетку и черные туфли.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Валерии Небогатовой, позвоните по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52 (звонок бесплатный) или напишите в группу поиска https://vk.com/lizaalert76.
ИСТОЧНИК KP.RU