Ярославские школьники будут оплачивать питание по карте
Все школьники Ярославля будут оплачивать питание карточками. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. В мэрии города рассказали, что сейчас идет подготовка к переходу на новую безналичную систему оплаты завтраков и обедов.
— Подписаны соглашения между компанией «Расчетные решения», Комбинатом социального питания, школами, — сообщила на общегородском совещании в мэрии 29 июля заместитель главы города по социальной политике Елена Новик.
Школы закупают и устанавливают моноблоки, по которым можно будет платить за питание картой, собирают согласия родителей на обработку персональных данных детей для изготовления для них карточек.
В мэрии подчеркнули, что карты детям выдадут совершенно бесплатно, комиссии при начислении и списании с нее денег не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU