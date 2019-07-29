Ярославские школьники будут оплачивать питание по карте

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-29T15:18:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Все школьники Ярославля будут оплачивать питание карточками. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. В мэрии города рассказали, что сейчас идет подготовка к переходу на новую безналичную систему оплаты завтраков и обедов.

— Подписаны соглашения между компанией «Расчетные решения», Комбинатом социального питания, школами, — сообщила на общегородском совещании в мэрии 29 июля заместитель главы города по социальной политике Елена Новик.

Школы закупают и устанавливают моноблоки, по которым можно будет платить за питание картой, собирают согласия родителей на обработку персональных данных детей для изготовления для них карточек.

В мэрии подчеркнули, что карты детям выдадут совершенно бесплатно, комиссии при начислении и списании с нее денег не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU