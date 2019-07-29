СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-29T14:50:50+03:00

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«Ростелеком» в Ярославской области завершил второй этап проекта устранения цифрового неравенства. В соответствии с планом-графиком, специалисты компании разместили точки беспроводного доступа в интернет ещё в 19 населенных пунктах региона, для чего проложили дополнительно 47 километров оптики. Об этом сообщили в пресс-служба компании. По итогам реализации двух этапов проекта количество сел и деревень в Ярославском регионе, в которых введены в эксплуатацию точки доступа, достигло сорока девяти.

- Доступ в интернет в малых населенных пунктах устраняет информационное

неравенство, по сути, позволяя победить ощущение «оторванности» от цивилизации, - сообщил директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Для Ярославской области данный проект – это бесплатный интернет для почти уже шестнадцати тысяч жителей. Для многих установленные «Ростелекомом» точки доступа действительно стали большим облегчением. Например, доступ к порталу Госуслуг для селян – это экономия времени и средств. Теперь, вместо долгой поездки в райцентр за какой-нибудь справкой, можно спокойно бесплатно заказать документ онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU