В Ярославле на улице нашли не доставленные жителям письма и квитанции: что сказали на почте

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-29T15:26:20+03:00

В Ярославле в кустах нашли выброшенную почтовую корреспонденцию. Фото: скриншот с видео в группе «Ярославль LIVE».

Изменить размер текста: A A

Вопиющий случай произошел в Ярославле. В поселке Починки жители нашли в кустах почтовые извещения и квитанции за воду. Явно, что корреспонденцию не донесли до адресатов. Видео, на котором видно разбросанные письма, 28 июля опубликовала группа «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

- Либо так работает наша почта, либо курьерская служба, - говорит за кадром автор ролика.

Ярославцы возмущаются под постом, сетуют на то, что потом из-за недоставки квитанции людям придет штраф за неуплату коммунальных услуг.

- В настоящее время вся корреспонденция собрана и находится в отделении, в ближайшее время ее доставят адресатам. Cотрудница, виновная в нарушении правил оказания услуг почтовой связи, будет уволена с предприятия. По данному факту проводится служебное расследование. Все сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ситуацию в УФПС Ярославской области.

Также на «Почте России» пообещали провести инструктажи со всеми сотрудниками о строгом соблюдении правил оказания услуг почтовой связи, так как случай, когда в Ярославле находят выброшенные письма и квитанции, уже не первый.

ИСТОЧНИК KP.RU