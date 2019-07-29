2019-07-29T14:29:40+03:00
Происшествия

Увидел машину, сел в нее и повез на разборку: в Ярославле осудили брагинского угонщика

Он отправится за решетку на 3 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославская прокуратура поддержала обвинение в отношении 32-летнего жителя Дзержинского района. В середине апреля 2019 года мужчина катался на своем авто. Вдруг недалеко от дома на улице Колесовой Елены он увидел «Хендай» с номерами другого региона. Ярославец не растерялся, залез в салон машины, завел ее и поехал в сторону Углича. Там предприимчивый угонщик планировал разобрать иномарку и продать ее на запчасти.

Проезжая мимо одной из деревень, водитель увидел сотрудников ГИБДД. Они просили его остановиться, но ярославец проигнорировал требования, съехал на второстепенку и врезался в кучу мусора. После этого его задержали.

Мужчина уже был судим за разбой и освободился только в июле 2018 года.

– Суд назначил наказание в виде 3-х лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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