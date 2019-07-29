Ярославец ищет поджигателя, уничтожившего его машину
Мужчина уверен, что это был именно поджог
ФОТО: соцсети
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Житель Ярославля разыскивает через соцсети злостного поджигателя.
В субботу, 27 июля, в поселке Сокол сгорел отечественный автомобиль. Хозяин ВАЗ 21093 утверждает, что возгорание случилось на переднем пассажирском сиденье.
– Заключение пожарной экспертизы – 100% поджог, – пишет мужчина на своей страничке в Вконтакте.
Он обещает вознаграждение в 10 тысяч рублей всем, кто лично приведет к нему злоумышленника. Автор поста хочет услышать оправдание от хулигана и получить ущерб.
Если вы что-нибудь знаете об этом происшествии, напишите Samurai Demon.
ИСТОЧНИК KP.RU