Ярославец ищет поджигателя, уничтожившего его машину

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-29T14:14:31+03:00

Мужчина уверен, что это был именно поджог

Изменить размер текста: A A

Житель Ярославля разыскивает через соцсети злостного поджигателя.

В субботу, 27 июля, в поселке Сокол сгорел отечественный автомобиль. Хозяин ВАЗ 21093 утверждает, что возгорание случилось на переднем пассажирском сиденье.

– Заключение пожарной экспертизы – 100% поджог, – пишет мужчина на своей страничке в Вконтакте.

Он обещает вознаграждение в 10 тысяч рублей всем, кто лично приведет к нему злоумышленника. Автор поста хочет услышать оправдание от хулигана и получить ущерб.

Если вы что-нибудь знаете об этом происшествии, напишите Samurai Demon.

ИСТОЧНИК KP.RU