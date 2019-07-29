Полиция и водолазы продолжают поиски пропавшей в Ярославле 23-летней девушки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-29T13:29:55+03:00

Начали поиски Дарьи ее подруги, которые отдыхали вместе с ней/ФОТО: соцсети

Последний раз ее видела в воде на Прусовских карьерах

Изменить размер текста: A A

В Ярославле продолжаются поиски 23-летней Дарьи Головкиной. Она отдыхала с друзьями на Прусовских карьерах в пятницу, 26 июля. Ночью девушку видели последний раз. Знакомые ярославны считают, что она могла находиться в воде.

В полицию от родственников Дарьи поступило заявление о пропаже. Проводятся розыскные мероприятия.

– Группа водолазов работала на карьере в воскресенье и продолжает поиски в понедельник, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. – Пока безрезультатно.

У Дарьи светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза. Девушка среднего роста – 165 сантиметров. На правой руке есть татуировка в виде цветочного орнамента от запястья до локтя. Возможно, она была в черной футболке и красных босоножках.

Если вы что-нибудь знаете о пропавшей, звоните по телефонам: 89206741841-Елизавета, +7 (962) 159-75-05 -Полина.

ИСТОЧНИК KP.RU