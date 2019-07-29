В Ярославской области задержали парня с 123 граммами гашиша
Возбуждено уголовное дело
ФОТО: Росгвардия
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Ярославские росгварейцы при содействии ОМОН задержали местного жителя Рыбинска. 29-летний молодой человек имел при себе полимерный сверток с веществом бурого цвета. Как показала экспертиза, в свертке был гашиш крупного веса в 123 грамма.
– По данному факту возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228 УК РФ, – сообщили в ведомстве.
Задержанный рыбинец дал признательные показания.
Идет расследование.
Напомним, в Ярославской области полиция задержала банду, которая организовывала сбыт наркотиков. В нее входили пять мужчина и одна женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU