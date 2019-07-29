Агрессивный пьяный ярославец помял кузов и разбил стекла случайной машины

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-29T11:25:21+03:00

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Жительница Дзержинского района припарковала свой «Ниссан Тиида» на Мурманском проезде. Женщина не ждала беды и спокойно отправилась домой.

Мимо проходил 29-летний злоумышленник. Мужчина был пьян и плохо соображал. Позже он дал полицейским признательные показания. В порыве гнева ярославец стал пинать случайный автомобиль, повредив кузов и разбив стекла. Ущерб от его действий составил более 100 тысяч рублей.

Преступника нашли и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU