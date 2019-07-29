Не слипнется? Ярославна зашла в магазин и украла 46 плиток шоколада

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-29T10:53:54+03:00

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В продуктовом магазине, который находится в Кировском районе, местная жительница украла 46 плиток шоколада на сумму более 2200 рублей. 31-летняя женщина уже была ранее судима. По факту мелкого хищения чужого имущества, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию было возбуждено уголовное дело.

Полиция просит горожан при первой же возможности сообщать о преступлениях в правоохранительные органы. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов найти и задержать злоумышленника и вернуть похищенное.

– Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового - «102», – сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU