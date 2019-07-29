Рыбинцы в рамках чемпионата по спортивному сбору мусора собрали полторы тонны отходов

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-29T10:24:16+03:00

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В субботу, 27 июля, в Рыбинске провели первый чемпионат по спортивному сбору мусора. Поучаствовать в спортивно-экологическом мероприятии собрались семь команд. Все это происходило на берегу реки Двесвянки в Запахомовском микрорайоне. За полтора часа 35 участников собрали полторы тонны мусора. Его загрузили в специальный автотранспорт и отправили на переработку и утилизацию.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Рыбинск ЗА! Чистый город!».

Победителем чемпионата стала команда департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике – «All sport». Ее участники унесли в мешках 341,5 килограмм мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU