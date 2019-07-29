Жителя Ярославской области осудят за покупку и продажу краденного телефона

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-29T09:39:38+03:00

После того, как мужчина приобрел гаджет, он продал его за «горькую»

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Житель Рыбинска приобрел у своего знакомого телефон, который тот где-то украл. Однако мужчина еще не успел расплатиться за товар, как придумал новое коммерческое предложение: продать гаджет случайному человеку за четыре бутылки водки.

По факту приобретения или сбыта имущества заведомо преступным путем на предприимчивого рыбинца было возбуждено уголовное дело.

– Получены признательные показания, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь «предприниматель» должен выплатить штраф, либо пойти на обязательные работы или отправиться за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU