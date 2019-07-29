В Ярославской области машина съехала в кювет и врезалась в дерево
Мужчина и две женщины доставлены в больницу
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В воскресенье, 28 июля, около 18.30 часов в Рыбинском районе на дороге «Погорелка-Угол» случилась авария. За рулем автомобиля «Ниссан Мурано» был 41-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В машине, кроме водителя, находились еще две пассажирки – 61-летняя и 30-летняя женщины. Все они попали в больницу с травмами.
На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, МЧС и врачи скорой помощи.
– По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU