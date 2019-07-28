2019-07-28T19:15:11+03:00
Общество

Сотрудники рыбинской колонии лепили из теста и обучались точечному массажу

Первое полезно для душевной гармонии, а второе – для здоровья
Мария СОКОЛОВА
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Сотрудники рыбинской колонии научились делать точечный массаж. УФСИН по ЯОСотрудники рыбинской колонии научились делать точечный массаж. УФСИН по ЯО
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Психокоррекционное занятие с сотрудниками отдела охраны ИК-12 УФСИН по Ярославской области провели психологи.

- Тестопластика - одно из популярных направлений арт-терапии, которое помогает человеку улучшить свой эмоциональный фон путем творческого выражения, раскрыть свои возможности и таланты, выявить проблемные вопросы, которые находятся в области бессознательного, - рассказала сотрудник психологической лаборатории ИК-12 Анастасия Намчук. – Данная терапия помогает мобилизовать внутренние ресурсы и привести человека к душевной гармонии.

Участникам мероприятия предложили вылепить из соленого теста фигуры, отражающие их настроение. По мнению психологов, в некоторых ситуациях язык формы, цветовой палитры и образов более информативен, чем обычный разговор. Далее присутствующие вместе обсудили полученный результат.

Потом психологи познакомили сотрудников колонии с простым, доступным и эффективным методом лечебного воздействия на человеческий организм - точечным массажем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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