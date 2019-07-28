Сотрудники рыбинской колонии лепили из теста и обучались точечному массажу
Психокоррекционное занятие с сотрудниками отдела охраны ИК-12 УФСИН по Ярославской области провели психологи.
- Тестопластика - одно из популярных направлений арт-терапии, которое помогает человеку улучшить свой эмоциональный фон путем творческого выражения, раскрыть свои возможности и таланты, выявить проблемные вопросы, которые находятся в области бессознательного, - рассказала сотрудник психологической лаборатории ИК-12 Анастасия Намчук. – Данная терапия помогает мобилизовать внутренние ресурсы и привести человека к душевной гармонии.
Участникам мероприятия предложили вылепить из соленого теста фигуры, отражающие их настроение. По мнению психологов, в некоторых ситуациях язык формы, цветовой палитры и образов более информативен, чем обычный разговор. Далее присутствующие вместе обсудили полученный результат.
Потом психологи познакомили сотрудников колонии с простым, доступным и эффективным методом лечебного воздействия на человеческий организм - точечным массажем.
ИСТОЧНИК KP.RU